En formation pour sauver des vies

Une infirmière auxiliaire de Lanaudière d’origine camerounaise a entrepris de parfaire son bagage de connaissances au cégep afin d’atteindre le statut d’infirmière pour sauver des vies.

Nadège Goujou Kounetze est arrivée au Québec en 2013, alors que son mari était déjà préposé aux bénéficiaires ici.

La dame de 34 ans, mère de deux enfants âgés de six et huit ans, a suivi les traces de son mari en étant préposée aux bénéficiaires de 2014 à 2019.

«On me disait que j’avais une belle approche et je voulais faire plus qu’aider pour la toilette, l’alimentation et ranger des chambres», nous a mentionné celle qui détient un DEP qui lui permet de travailler en tant qu’infirmière auxiliaire.

En faire plus

Comme lorsqu’elle était préposée aux bénéficiaires, on lui a dit qu’elle pourrait très bien faire plus et qu’elle aurait le profil pour évaluer des patients, une tâche pour laquelle il faut avoir le titre d’infirmière.

«Les infirmières auxiliaires sont aussi limitées dans leurs tâches», souligne-t-elle.

Simon Dessureault / AGENCE QMI

Alors, Mme Goujou Kounetze, en plus de son travail à l’hôpital de Terrebonne, est maintenant étudiante au programme de DEC pour les infirmières auxiliaires qui désirent devenir infirmières, au Cégep de Lanaudière, à Joliette.

Pour elle, la plus grande motivation dans ses démarches est de sauver des vies. «Sachant que mes décisions vont aider à la guérison des patients, je me sentirais vraiment plus utile», affirme-t-elle.

«Je sais qu’on a besoin d’infirmières au Québec, vous pouvez compter sur moi à 100 %», a-t-elle ajouté.

L'examen de l'Ordre

Si tout se passe bien, Mme Goujou Kounetze fera l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en avril 2023, ce qui la rend quelque peu nerveuse parce qu’elle sait qu’il est réputé pour être difficile.

«On n’échoue pas l’examen de l’Ordre parce qu’on ne connaît pas les notions. Ça dépend plus de comment tu gères ton stress», a-t-elle souligné.

«Je pense que je vais le réussir parce que je me donne à fond», a-t-elle assuré.