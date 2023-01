EN VIDÉO | Un éléphant de mer tente d’entrer dans un dépanneur

Un éléphant de mer s’est aventuré dans les rues de la ville de Point Lonsdale, en Australie, et a tenté d’entrer dans un commerce.

La témérité de l’animal, qui porterait le nom de Henry et qui serait bien connu dans ce village, a attiré quelques dizaines de curieux, dont certains ont filmé la scène, rapporte le New York Post.

C’est le cas de Jacqueline Felgate, qui a partagé ce moment cocasse dans une vidéo sur son compte Instagram.

On peut y voir le phoque format géant déambuler dans les rues de la petite ville qui se situe au sud de Melbourne.

«Apparemment, Henry l’éléphant de mer vient dans cette région depuis plus de 10 ans», peut-on lire dans la publication de Mme Felgate.

L’animal s’est dirigé vers la seule station-service de la ville, où il a notamment brisé une vitre.

«Aujourd’hui, il s’est lancé dans une petite aventure, continue-t-elle. L’homme en vert que l’on peut voir dans la vidéo est un employé [de Wildlife Victoria], qui a effectué un bon travail pour le ramener à la mer.»

Les éléphants de mer sont les plus imposants membres de la famille des phoques et sont divisés en deux sous-espèces, soit les éléphants de mer du nord et du sud.

On peut observer ceux du sud entre l’Antarctique et les côtes sud de l’Amérique, l’Afrique et l’Australie et ceux du nord sur la côte ouest nord-américaine.

Ils passent environ 20 minutes à la fois sous l’eau mais peuvent y rester plus de deux heures sans remonter à la surface.

Hors de l’eau, ils peuvent se déplacer à une vitesse pouvant atteindre 8 km/h.