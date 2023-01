«J'aimerais ça que le père Noël existe»: elle demande à la police de tester l'ADN d'un biscuit

Une fillette du Rhode Island, aux États-Unis, a demandé à la police de tester l’ADN d’un biscuit dans le but de prouver l’existence du père Noël.

Selon le département de police de Cumberland, la jeune fille a envoyé une lettre en leur demandant d’analyser l’ADN d’un biscuit et d’une carotte à moitié mangés le jour de Noël.

«J'ai pris un échantillon d'un biscuit et de carottes que j'ai laissé au père Noël», a écrit l’enfant dans la lettre. «Je me demandais si vous pouviez prendre un échantillon d'ADN pour voir si le père Noël est réel ?»

Le chef de la police de Cumberland, Matthew Benson, aurait demandé à sa division d'enquête de transmettre les «preuves» de la jeune fille au département de la santé de l'État du Rhode Island - unité des sciences médico-légales, afin de les analyser.

«Cette jeune fille a manifestement un sens aigu de la vérité et de la procédure d'enquête et a fait un travail remarquable pour emballer ses preuves en vue de les soumettre. Nous ferons tout notre possible pour lui fournir des réponses», a déclaré M. Benson sur Facebook.

La police n'a pas voulu divulguer le nom de la fillette.

Mais CNN a réussi à la retrouver. Le média a contacté la mère pour la rencontrer.

«Elle est toujours un peu sceptique. Elle est toujours à la recherche des faits», a dit Alyson Doumato, en parlant de sa fille, Scarlett.

«J’écoute des émissions de crime. Je pensais que ça serait chouette d’être une détective. J'aimerais ça que le père Noël existe», a déclaré la fillette âgée de 10 ans, qui est toujours en attente des résultats.