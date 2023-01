Jordaan: nos bonnes adresses pour découvrir l’âme d’Amsterdam

Construit au 17e siècle pour héberger les ouvriers et les petits artisans, le quartier du Jordaan est aujourd’hui l’âme d’Amsterdam avec ses cafés, ses galeries d’art et ses boutiques indépendantes qui embellissent chaque coin de rue.

À pied ou à vélo (comme les Amstellodamois), une balade à travers ses rues et ses canaux pittoresques promet de ravir les photographes professionnels et amateurs qui s’émerveilleront face à ce décor typique de carte postale. Voici donc 10 arrêts incontournables pour flâner à la découverte du quartier le plus branché de la capitale néerlandaise!

1. Maison Anne Frank

C’est ici même, dans la petite annexe de cette maison, que la jeune Anne Frank et sa famille ont vécu pendant deux ans pour échapper aux soldats nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. C’est également dans cette petite pièce qu’Anne a rédigé son célèbre journal avant d’être déportée dans un camp de concentration et de connaître un destin tragique. La visite de ce lieu chargé d’histoire, qui fait office de musée depuis 1957, promet de vous émouvoir.

- Westermarkt 20, annefrank.org

UNSPLASH / Teresita Biafore

2. Noé - Boulangerie & Pâtisserie BIO

Cette boulangerie compte quelques adresses à Amsterdam (et à Aix-en-Provence, en France), dont celle-ci située à quelques pas de la Maison Anne Frank. Il s’agit du projet d’une Néerlandaise et d’un Français qui ont pour mission d’offrir des produits délicieux et naturels à leurs clients. C’est donc l’endroit idéal pour commander un café et une viennoiserie à déguster sur le pouce tout en admirant les somptueuses maisons qui bordent les canaux du quartier.

- Bloemgracht 2, boulangerienoe.com

3. Almost Summer

Dès que vous passerez la porte de cette petite boutique indépendante, vous serez charmé par son décor coloré et son ambiance chaleureuse. Impossible de ne pas se laisser tenter par un t-shirt ou un pull signé Almost Summer. Chaque modèle étant créé en petit lot à Amsterdam et ensuite transporté jusqu’à l’établissement à vélo. Si vous êtes en quête de jolis souvenirs pour votre sœur, votre meilleure amie ou votre mini, ne cherchez pas plus loin!

Erika Tremblay

- Nieuwe Leliestraat 6, almost-summer.com

4. Le Petit Deli

Avec sa vitrine flamboyante et ses délicieux brunchs, cette pâtisserie française est le repère de prédilection des «instagrammeurs». Vous avez la dent sucrée? Vous craquerez inévitablement pour les éclairs au chocolat, les choux à la crème, les macarons et le fameux gâteau «red velvet». Vous avez le coeur à la fête? Troquez le café pour un verre de vin ou de bulles afin d’ajouter une touche festive à cette pause sucrée. Bref, cet établissement haut en couleur et ses charmants propriétaires sauront vous mettre le sourire aux lèvres!

- Tweede Egelantiersdwarsstraat 16, lepetitdeli.nl

5. Westerkerk

La plus grande église protestante des Pays-Bas mérite une visite non pas pour son architecture, mais plutôt pour le joli panorama que sa tour clocher, d’une hauteur de 85 mètres, vous offre sur la ville. En prévision de votre visite, n’oubliez pas de réserver votre plage horaire pour pouvoir profiter de cette vue splendide sur les toits et les canaux d’Amsterdam en toute tranquillité d'esprit.

- Prinsengracht 279, westerkerk.nl

6. Winkel 43

Tout bon séjour dans la capitale néerlandaise est immanquablement accompagné d’une visite chez Winkel 43, une institution qui sert, selon plusieurs, la meilleure tarte aux pommes en ville. Pendant que vous dégusterez ce dessert réconfortant servi avec de la crème fouettée, profitez-en pour observer les passants qui déambulent le long de la Westerstraat et du Noordermarkt, où se tient un marché aux puces tous les lundis matin.

- Noordermarkt 43, winkel43.nl

7. Café Parlotte

Parlotte, c’est le petit bar à vins à l’ambiance décontractée où réserver une table pour un tête-à-tête romantique ou une soirée festive entre amis. Ici, les conversations se mêlent à la bonne musique, aux petits plats à partager, aux huîtres et aux bouteilles de vin nature. Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour passer un moment mémorable.

- Westerstraat 182, parlotte.nl

Photo tirée de la page Facebook Café Parlotte

8. Musée de la tulipe

La fleur favorite des Néerlandais vole la vedette dans ce petit musée de Prinsengracht. À travers une exposition colorée, vous pourrez en apprendre davantage sur l’histoire de la tulipe au fil des siècles, la passion des habitants envers cette fleur et la manière de la cultiver. Avant de quitter le musée, faites un arrêt à la boutique du musée pour vous offrir un bouquet coloré qui enjolivera votre chambre d’hôtel ou votre Airbnb.

- Prinsengracht 116, amsterdamtulipmuseum.com

9. Moeders

Ce restaurant, qui sert des plats réconfortants, dont plusieurs classiques de la cuisine néerlandaise, fait fureur auprès des habitants du quartier comme des visiteurs. Pendant que vous savourerez un «stamppot» ou un «stew», portez attention au décor de l’établissement. Moeders signifiant «mères» en Néerlandais, l’équipe a voulu rendre hommage aux mamans des clients en décorant les murs de centaines de photos.

- Rozengracht 251, moeders.com

10. Café Hegeraad

Un séjour à Amsterdam ne pourrait être complet sans la découverte d’un «café brun» («bruine kroeg»). Ces établissements traditionnellement décorés de bois et d’objets antiques sont nombreux dans le quartier du Jordaan et leur visite promet de vous offrir un agréable voyage dans le temps. À l’heure de l’apéro, faites comme les Amstellodamois et trinquez autour d’une bonne bière locale, dans une ambiance conviviale, au Café Hegeraad.

- Noordermarkt 34, cafehegeraad.eu

Informations pratiques

Vous souhaitez poser vos valises dans le Jordaan pour approfondir votre découverte du quartier? Réservez une chambre à l’hôtel Mr. Jordaan (Bloemgracht 102, mrjordaan.nl) pour profiter d’un emplacement de choix et d’une atmosphère décontractée ou offrez-vous une expérience de rêve au Pulitzer Amsterdam (Prinsengracht 323, pulitzeramsterdam.com), un hôtel 5 étoiles avec vue sur le plus célèbre canal de la capitale.