La présidente du CRTC veut s’attaquer aux prix des services de communication

La nouvelle présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), Vicky Eatrides, a comme priorité de réduire le prix des factures pour les services Internet et pour le service de téléphonie cellulaire.

«Ce que je veux vraiment, c'est que les Canadiens puissent répondre à la question« “Qu'est-ce que le CRTC a fait pour moi ?”», a expliqué la principale intéressée en entrevue avec le «Globe & Mail».

En mai dernier, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié une ébauche de directive stratégique pour le CRTC, dans le but de créer un cadre réglementaire plus efficace.

Une ébauche finale est attendue dans les prochaines semaines, mais Vicky Eatrides affirme que le CRTC a déjà cette vision en tête.

Elle souligne qu'elle a un plan pour réduire les coûts des téléphones portables et d'Internet, même si elle n’a pas révélé les détails de la stratégie. Vicky Eatrides a également des idées sur la façon d'accélérer le processus décisionnel de la commission. Elle souhaite notamment améliorer l’efficacité en réduisant la lourdeur des procédures administratives.

«Je considère la concurrence comme un moteur clé de la tarification, du choix et de l'innovation, a-t-elle dit. Nous continuerons de progresser. Nous devons également maintenir un équilibre en nous assurant que nous avons des investissements en matière d'innovation.»

Elle aura toutefois besoin de temps pour atteindre ses objectifs.

«Il y a beaucoup de choses à faire. On peut déplacer des montagnes, mais on ne peut pas toutes les déplacer en même temps», a-t-elle imagé.