L'entraineur-chef des Flames manque de respect envers un Québécois: «une disgrâce pour la LNH»

L'entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, et l'attaquant Jonathan Huberdeau ont eu leur lot de différends depuis le début de la campagne.

Samedi soir, Sutter a changé de cible: le Québécois Jakob Pelletier, qui disputait son premier match dans la Ligue nationale de hockey.

Questionné sur le rendement de la seule recrue de sa formation après la rencontre, l’homme de 64 ans s’est contenté de demander quel numéro portait Pelletier, avant de tout simplement lire la feuille de statistiques.

Lorsque le journaliste lui a demandé de développer sur le jeu de Pelletier au-delà des statistiques, Sutter a rétorqué qu’«il a 21 ans et beaucoup de chemin à parcourir».

Sutter écorché

«C'est une blague. Ça me met en colère que ce genre de personnes dirige encore des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH)», s'est insurgé Guillaume Latendresse lors de l'Après-match.

«Considérant les relations houleuses entre Darryl Sutter et les Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk, Jonathan Huberdeau, en plus de cette pointe au jeune Pelletier, ça serait terminé pour Sutter. Il ne serait plus derrière le banc», a renchéri Latendresse visiblement irrité de la situation.

«C'est une disgrâce. Il salit l'image de la LNH», a-t-il conclu.