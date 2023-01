Pensionnats autochtones: le Canada versera 2,8 G$ en dédommagement

Le Canada versera 2,8 milliards de dollars en dédommagement des préjudices collectifs causés par le système des pensionnats et la perte de la langue, de la culture et du patrimoine.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a annoncé samedi, lors d’une conférence de presse à Vancouver, que le gouvernement avait signé une entente avec les 325 nations impliquées dans le litige collectif, peut-on lire dans le communiqué.

Cette entente servira à indemniser les survivants et les descendants, victimes des pensionnats autochtones.

Les 2,8 milliards de dollars seront placés dans une fiducie sans but lucratif «afin d’appuyer les activités de guérison, de bien-être, d’éducation, de patrimoine, de langue et de commémoration», est-il précisé.

Le conseil permanent de l’organisme sera composé de neuf administrateurs, tous autochtones.

Ce nouvel organisme, indépendant du gouvernement, sera guidé par les quatre piliers élaborés par les représentants des demandeurs: la renaissance et la protection des langues autochtones, la renaissance et la protection des cultures autochtones, la protection et la promotion du patrimoine, le bien-être des communautés autochtones et de leurs membres.

L’entente survient après une poursuite intentée par deux Premières Nations de Colombie-Britannique.