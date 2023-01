Pénurie d’infirmières: un problème qui résonne fort aussi à l’international

La pénurie d’infirmières est loin d’être un enjeu qui ne touche que le Québec, le problème étant aussi très présent partout ailleurs dans le monde, avec en toile de fond un blâme à l’endroit de certains pays industrialisés accusés de dépouiller des pays pauvres de leur personnel de santé.

Le Royaume-Uni et l’Allemagne, par exemple, sont montrés du doigt par le média britannique indépendant «OpenDemocracy» qui fait valoir que ces pays appâtent des infirmières dans les pays plus pauvres où la main-d’oeuvre coûte moins cher à former.

«OpenDemocracy» souligne que cela se fait sans tenir compte du déficit nettement plus alarmant de ces pays pauvres en termes de main-d’œuvre infirmière.

Au Royaume-Uni, ce sont plus de 21 000 infirmières provenant de l’Inde qui seraient enregistrées pour pratiquer malgré la pénurie croissante de 4,3 millions de postes à combler d’ici 2024 dans leur pays d’origine.

Même son de cloche pour ce qui est des infirmières des Philippines, qui sont plus de 17 000 à avoir donné leurs noms au Royaume-Uni dans les cinq dernières années, malgré le manque de 100 000 infirmières dans leur pays.

L’Allemagne a nié que les pays européens «pirataient» les étudiantes philippines pour répondre à la demande, en faisant plutôt mention de «de bons salaires, de services sociaux et d’une formation continue pour les travailleurs de la santé» offerts aux Philippins, selon le «Manila Bulletin».

Mais, malgré les avertissements de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui décourage vivement le recrutement dans les pays qui éprouvent des besoins plus pressants, plus de 5000 infirmières du Ghana, du Nigeria, du Népal, de l’Ouganda et du Pakistan auraient été recrutées depuis 2020.

En 2020, dans un rapport, l’OMS estimait que 89 % de la pénurie mondiale d’infirmières en 2018 était concentrée dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, avec des besoins marqués en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Méditerranée orientale ainsi que dans certains pays d’Amérique latine.

Dans le même rapport, l’OMS estimait le déficit mondial d’infirmière en pour 2030 à 5,7 millions de personnes touchant plus durement les régions citées plus haut.

L’agence onusienne recommandait alors aux «pays qui sont trop tributaires du personnel infirmier migrant [de] viser une plus grande autosuffisance en investissant davantage dans la production nationale de personnel infirmier».

Elle invitait du même coup «ceux dont le personnel infirmier se réduit trop en raison de l’émigration [à] prévoir des mesures pour atténuer ce problème et des programmes de fidélisation [...]».

En France, un des pays riches affectés par la pénurie de main-d’oeuvre dans ses hôpitaux, la situation est telle qu’une sénatrice a déposé l’été dernier une proposition visant à abroger la loi sur l’obligation vaccinale pour les soignants pour permettre à 4000 à 5000 membres du personnel de regagner leur poste.

«On ne peut pas se payer le luxe de se passer du moindre soignant. Le maintien de cette mesure discriminatoire va porter un coup fatal à un système de santé déjà très éprouvé», a indiqué Sylviane Noël, sénatrice de la Haute-Savoie, citée par «Le Temps».

À l’heure actuelle, beaucoup d’ex-infirmières françaises non vaccinées traversent en Suisse, où elles sont accueillies à bras ouverts par le système, qui prévoit un déficit de 40 000 infirmières d’ici 2040, selon une étude de la firme PwC, dont a fait état le «NZZ am Sonntag», un journal germanophone de Zurich, l’automne dernier.