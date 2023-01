Pour ses 75 ans, un nouveau drapeau fleurdelisé hissé

C’est le 21 janvier 1948, à 15 heures, que le gouvernement de Maurice Duplessis a hissé pour la première fois le fleurdelisé. 75 ans plus tard, à la même heure, samedi, un nouveau drapeau a été installé.

Voici quelques réactions recueillies lors de la cérémonie à Québec:

«Il faut se rappeler qu'il y a 75 ans moins quelques minutes, c'était encore le Union Jack qui flottait en haut du mat de l'Assemblée nationale. Il était temps qu'on se donne un drapeau québécois», se remémore Jean-François Roberge, ministre de la Langue française.

«Ce drapeau bleu aux couleurs nordiques évoque notre territoire», souligne Sol Zanetti, député de Jean-Lesage de Québec solidaire.

«C’est un des plus beaux drapeaux au monde, qui est reconnu partout sur la planète», croit Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale.

«C'est notre symbole ultime. Moi, je pense que pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient», pense Sylvain Lévesque, vice-président de l’Assemblée nationale.

Un rassemblement a également eu lieu à Montréal.

Découvrez le nouveau drapeau dans le reportage ci-dessus.