Transport médical par hélicoptère: Québec veut rattraper son retard

En cas d’urgence médicale, chaque seconde est précieuse: un traitement rapide est donc de mise. Parfois, le transport par hélicoptère est le moyen le plus efficace. Toutefois, ce genre de service tarde à s’implanter au Québec.

L’hélicoptère d’Helico Secours peut décoller en quelques minutes pour effectuer un transport médical urgent.

François Rivard, pilote et paramédic, se souvient d’une intervention marquante en 2012, soit une explosion à Neptune Technologies, située à Sherbrooke.

«J’avais été appelé en support pour récupérer un brûlé de l’Hôpital Sherbrooke pour l’amener au centre des grands brûlés à Montréal. Le premier patient avait été transféré par voie terrestre et nous, nous étions arrivés avant la première ambulance», raconte-t-il.

«Il peut atterrir aussi tout près du point d’intervention et redéposer le patient tout près de l’hôpital adéquat», explique Alain Vallières, directeur général d’Helico Secours.

Lors des dernières élections, la CAQ s’est engagée à instaurer un service de transport médical par hélicoptère, en promettant d’investir 225 millions de dollars pour mettre sur pied ce réseau.

«Le MSSS est présentement en analyse de différents scénarios de déploiements potentiels. (...) certains héliports seront dans les grandes villes comme Montréal et Québec (...). Il y aura donc des centres receveurs, qui sont à déterminer, et des centres de départ», peut-on lire dans la réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

«Le modèle qui a été prouvé est le modèle de Stars dans l’Ouest canadien, qui est un modèle à but non lucratif et qui fonctionne depuis plus de 30 ans. Nous enjoignons le gouvernement à travailler dans ce sens-là. Nous on est là pour collaborer avec lui. Identifier les endroits et les façons de faire, ça doit être le plus efficient possible», poursuit M. Vallières.

Environ 1500 Québécois pourraient bénéficier de ce service annuellement.