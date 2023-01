Une femme victime d’une agression au centre-ville de Toronto

Une femme a perdu la vie après avoir été agressée, vendredi avant-midi, sur un trottoir dans le centre-ville de Toronto, tel que confirmé par la police locale.

La police a expliqué qu’une femme âgée dans la soixantaine ou la soixante-dizaine aurait été poussée violemment au sol en marchant tout bonnement dans le quartier financier de la Ville-Reine, vers 11 :40, près de l’intersection des rues Yonge et King. Elle aurait reçu des blessures sévères au visage et à la tête.

Les ambulanciers sont arrivés rapidement sur les lieux pour tenter de la sauver, mais la femme a plus tard été déclaré morte sur la scène.

Un suspect dans la trentaine, qui a fui les lieux après le méfait, a été localisé environ une heure plus tard, et est présentement en état d’arrestation. Selon les autorités policières, l’événement aurait toutes les allures d’une agression contre une victime aléatoire, et n’aurait pas été provoqué.

Il pourrait recevoir une accusation d’agression causant la mort, quoique celle-ci pourrait se voir monter d’un cran à la suite de l’autopsie.

Pour l’instant, selon les dernières informations dévoilées par les policiers, les enquêteurs aux homicides ont été alertés de l’incident, mais n’ont pas encore pris le dossier sous leur bras.

L’incident soulève plusieurs inquiétudes de la part des résidents de la ville sur la question de la sécurité publique dans la ville de Toronto. De nombreux événements de la sorte se sont produits dans la ville, dans les derniers mois.

Il y a notamment eu cet incident de «fourmillement», également dans le centre-ville, en décembre, où huit adolescentes ont été accusées du meurtre d’un homme de 59 ans.