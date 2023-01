Alcool jusqu’à 8h dans les bars: succès pour le projet pilote au Club Soda

Un projet pilote permettant la vente d’alcool jusqu’à 8h du matin dans la nuit de samedi à dimanchea au Club Soda a été un succès.

• À lire aussi: Montréal testera une seconde fois l’alcool toute la nuit

Quelque 900 personnes étaient présentes au plus fort de la soirée qui s’est déroulée sans pépin ni plainte de bruit et dont la sortie a eu lieu dans le calme à la fin de l'événement.

Organisé par Mapp_Mtl et Shift Radio, il s'agissait de l’un de dix projets pilotes de la Ville de Montréal, qui teste la vente d’alcool jusqu’à 8h du matin dans le but de dynamiser sa vie nocturne.

Les personnes présentes au Club Soda rencontrées par TVA Nouvelles étaient heureuses de leur expérience.

«C’est plus sécuritaire avec le choix de prendre le métro le matin», indique un homme.

«C’est ce qui pouvait arriver de mieux pour la vie nocturne à Montréal», partage un autre visiteur du Club Soda.

Certains ont également partagé leur désir de voir ce projet-pilote devenir permanent.

«On voudrait passer plus de temps à sortir, mais tout est fermé, explique une femme. Ce serait nice que comme en Europe ce soit jusqu’à 6h du matin, sinon 8h c’est encore mieux.»

Les organisateurs se disent extrêmement satisfaits du déroulement de leur événement.

«Il y a des gens qui vivent la nuit, il y a des gens qui vivent le jour, il y a des gens qui vivent entre les deux et je crois qu’une flexibilité est nécessaire», soutient le directeur des opérations de Mapp_Mtl, Bruno Ricciardi-Rigault.

Une étude diffusée au moins de mai que ce genre de mesure pourrait engendrer des retombées économiques d’environ 2,2 G$.

La Ville de Montréal indique qu’elle évaluera les résultats de ces projets pilotes dans le but de «développer un modèle sécuritaire et respectueux de la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais».

La prochaine soirée qui participe à ce projet pilote aura lieu le 28 janvier au Livart.