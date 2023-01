Décédé dans un accident de travail le jour de son anniversaire

Un travailleur de la construction, dont la conjointe était enceinte de six mois, a perdu tragiquement la vie dans une carrière de Kahnawake, le jour de son 39e anniversaire, la semaine dernière.

• À lire aussi: Mort après avoir percuté un arbre: le jeune de 18 ans aurait craint d’être en retard pour le boulot

• À lire aussi: «Je suis devenu un zombie»: des employés d’Amazon dénoncent des pratiques illégales

• À lire aussi: Une nouvelle loi encadrant le travail des jeunes pourrait entrer en vigueur dès septembre

• À lire aussi: Un travailleur décède dans une carrière de Kahnawake

«Tout est dur», lance d’emblée Vanessa Boyer, la gorge nouée par l’émotion.

Mercredi dernier, son copain Maxime Therrien est mort alors qu’il conduisait un camion à la Carrière JFK, située dans la communauté autochtone de Kahnawake sur la Rive-Sud de Montréal.

«Il est parti ce matin-là comme d’habitude en me disant : 'bye je t’aime, fais attention à toi'. Il m’a écrit un message à 8h40 et c’est arrivé quelques minutes après», raconte Mme Boyer.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux à 8h47, ont confirmé les Peacekeepers dans un communiqué publié plus tard en journée.

«Un camion-benne articulé a quitté un chemin incliné et est tombé dans la carrière», s’est contenté d’ajouter le service de police local.

Incompréhension

Trois jours après l’accident, Mme Boyer, qui est enceinte de six mois, n’en sait toujours pas plus sur ce qui a pu entraîner la chute mortelle du père de son futur enfant.

«On me dit que l’enquête est encore en cours. On ne sait pas encore comment c’est arrivé. Ça aiderait au deuil de tout le monde de savoir ce qui s’est passé, on a hâte», affirme la résidente de Saint-Constant.

Courtoisie

Une enquête de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été ouverte au sujet de cet accident.

Toutefois, plusieurs mois peuvent s’écouler avant qu'on en connaisse les conclusions, a précisé le porte-parole de l’organisme Nicolas Bégin.

Travailleur dans le secteur des eaux usées, M. Therrien était employé pour la saison hivernale chez ce fournisseur de pierre concassée, de béton et d’asphalte.

Aide pour la future maman

Attristés par cette situation, des amis ont décidé de lancer une campagne de sociofinancement afin d’aider Mme Boyer, qui accouchera d’une petite fille en mai prochain.

«Nous savons que l’arrivée d’un nouveau bébé est très difficile sans son papa [...], c’est pour cela que nous avons décidé d'aider Vanessa», ont-ils indiqué.

Selon de nombreux témoignages dans les réseaux sociaux, M. Therrien, père de deux enfants de 9 et 12 ans, était décrit comme un clown au grand cœur.

«Il laissait un sourire sur le visage des gens, c’était une personne tellement généreuse. Il faisait tout pour les gens qu’il aimait, sa famille comme ses amis», se remémore Mme Boyer.