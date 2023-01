La patinoire sur la rivière L’Assomption n’ouvrira pas cet hiver

La Ville de Joliette a pris la décision d'annuler la saison 2023 de la patinoire de la rivière L'Assomption en raison des conditions météorologiques.

L’hiver que l’on connaît cette année n’a pas permis la formation d’un couvert de glace sécuritaire.

«La conjonction d'un hiver très doux avec des phénomènes de neige en début d'année a fait que la glace n’a pas pu prendre correctement», explique le professeur d’hydrogéologie à l’UQAM, Florent Barbecot.

Les personnes qui désiraient y patiner devront donc prendre leur mal en patience cet hiver, mais ce n’est pas seulement le public qui est déçu.

Le restaurant Chez Henri, notamment, profitait du fait que plusieurs personnes s'y déplaçaient pour aller patiner.

«Pour nous, c’est quand même une perte parce qu'on avait un bel achalandage au niveau de la rivière, que les gens appréciaient énormément», affirme le propriétaire du restaurant, Yves Pichette.

L'an passé, la Ville de Joliette avait dû fermer la patinoire au début du mois de mars en raison du couvert de glace trop mince.

Mais ce n'est que partie remise, selon le maire.

«Vous savez, avec les changements climatiques, on est tributaire des saisons qu'on nous offre du côté de mère Nature, partage Pierre-Luc Bellerose. Mais on est quand même confiant parce que, dans les dernières années, on a pu, bon an mal an, avoir autour d'une trentaine de journées de patinoire sur la rivière.»