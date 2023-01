Le café filtre polluerait davantage que le café en capsules

Une étude réalisée à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) révèle que le café filtre serait davantage polluant que le café en capsules.

Une équipe de chercheurs en est arrivée à cette conclusion en comparant les gaz à effet de serre émis pour toutes les étapes qui mènent à la consommation d’une tasse de café filtre, infusé (presse française), en capsule et soluble (instantané).

«La part la plus importante des impacts en termes de gaz à effet de serre est de loin attribuable à ce qui se passe du côté de la production du grain de café en lui-même», explique le chercheur et professeur à l’UQAC, Jean-François Boucher.

Le café en capsule et le café soluble se démarquent donc, car leur préparation utilise une quantité parfaite pour faire un café, contrairement au café filtre qui en requiert davantage.

Selon le chercheur, ces résultats surprennent, car lorsque le public pense à l’impact environnemental des capsules, il le fait généralement selon ce qu’il peut en percevoir.

«On ne voit que la pointe de l’iceberg, dit-il. C’est la partie visible de notre consommation de café qui est très éloquente avec l’utilisation des capsules que souvent on doit jeter ou mieux, recycler. Le gros avantage de la capsule, tout comme le café soluble, est qu’on prend une quantité parfaite pour un café dans la capsule, donc on n’en prend pas plus que ce qui est nécessaire.»

Les calculs de cette étude se basent cependant pour une seule tasse de 280 millilitres de café.

«Il y a une part qui revient au consommateur, donc si l’on consomme davantage de café lié aux méthodes qui sont, en principe, idéales, on vient de sacrifier l’avantage», soutient le professeur.

L’expert invite le public à tenir compte de ces données dans la préparation de leur breuvage caféiné afin de limiter leur impact sur l’environnement.

«Si l’on préfère le café filtre, soyons précautionneux sur la quantité de café que nous y mettons, et peut-être faire une transition vers une forme de café qui demande moins de quantité lors de la consommation», conclut-il.