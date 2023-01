Le Canada décroche un prix à la Coupe du monde de pâtisserie

L’équipe canadienne a décroché le prix spécial écoresponsable à la finale de la Coupe du monde de pâtisserie, cette fin de semaine à Lyon en France, et s'est classée au 10e rang de la compétition face à 19 autres pays.

Au terme d’une féroce compétition, c’est l’équipe représentant le Japon qui a remporté la Coupe du monde de pâtisserie, qui s’est tenue dans le cadre du Salon international de la restauration de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA).

La France et l’Italie se sont aussi retrouvés sur le podium, avec la deuxième et troisième place respectivement.

Les candidats de chaque pays avaient 10 heures pour réaliser 42 desserts de dégustation et trois pièces artistiques sous le thème du changement climatique.

Le Canada s’est hissé à la 10e place du classement et a décroché le «prix spécial éco-responsable», attribué à une équipe qui se démarque «dès ses entraînements avec la mise en place d'actions concrètes entourant le développement durable, notamment quant aux origines et à la sélection des matières premières, à la réduction du gaspillage alimentaire, à la redistribution des produits utilisés et transformés».

L’équipe canadienne était représentée par le spécialiste du sucre et professeur de pâtisserie à l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), Patrick Bouilly, par le maître chocolatier Jacob Pelletier et par l’expert en sculpture sur glace Ross Baisas. Daniel Garcia, quant à lui, agissait à titre de président d'équipe.

«Félicitations à l'équipe canadienne! Je suis très fière de cette participation remarquée de notre professeur Patrick Bouilly et de notre coordonnateur de programme, Daniel Garcia, au plus important concours de pâtisserie au monde, une première en 15 ans pour le Canada! Je suis d'autant plus admirative de l'équipe canadienne qui remporte le prix spécial écoresponsable, une reconnaissance internationale de son engagement en faveur du développement durable», a déclaré la directrice générale de l'ITHQ, Liza Frulla, par communiqué.