Les nuages sont de garde au Québec dimanche

Les nuages continueront de couvrir la majeure partie du Québec pour le reste de la fin de semaine.

Comme samedi, les Québécois de l’ensemble du territoire auront droit à du temps nuageux pour la journée, avec de la neige intermittente par endroits, notamment à Montréal et à Québec. Pour la Montérégie, les probabilités d’averses de neige sont évaluées à 60%.

Joël Lemay / Agence QMI

Pour la Gaspésie, cependant, le soleil sera à nouveau resplendissant, avec des vents atteignant de 15 à 20 km/h. Le refroidissement éolien sera aussi très bas, à la hauteur de -24 en matinée à Murdochville, selon Environnement Canada.

Les températures doivent toujours frôler les 0 C et -3 C à Montréal et Québec, pour la journée.

L’ensemble des régions verront la neige s’arrêter au courant de la nuit, pour laisser place à nouveau aux nuages.