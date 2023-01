Ne faites pas ces 5 choses dans un restaurant, dit un serveur d’expérience

Manger au restaurant a toujours été un loisir bien apprécié des Québécois. Alors que les restaurateurs sont confrontés à de plus en plus de défis, un serveur d’expérience consulté par l’émission de télévision matinale américaine Today vous dévoile les 5 choses à ne pas faire dans un restaurant.

Darron Cardosa, blogueur et auteur, a été serveur dans un restaurant pendant plus de trois décennies, et il en a vu de toutes les couleurs.

1. Replacer à notre façon les tables

Il affirme que les clients doivent comprendre que les tables sont placées d’une façon, et qu’elles doivent le rester ainsi.

«Les tables sont positionnées là pour une raison. Si vous commencez à les bouger, c’est juste bizarre et après, les serveurs ne savent plus qui étaient responsables de vous servir», dit-il.

2. Prendre un menu sans se laver les mains

Les menus sont utilisés par de nombreux clients durant une journée et ils ne sont pas toujours lavés. Il avance qu’ils ne sont «pas propres».

«Je n’utiliserais jamais un menu sans me laver les mains, parce qu’ils sont aussi propres que la vaisselle», a-t-il souligné en rigolant. Le menu papier est dégueulasse.»

Le serveur ajoute qu’il faut éviter de toucher le menu et de prendre ensuite le pain sur la table si nos mains ne sont pas propres.

; ERROL MCGIHON/SUNMEDIA

3. Retourner un plat qui ne correspond pas à ce que vous pensiez

Darron Cardosa admet qu’il est juste de redonner au serveur un repas qui n’a pas été assez cuit. Toutefois, si le repas ne correspond pas à vos attentes, c’est une tout autre histoire.

«Si vous commandez une soupe au cumin – et que c’est bien inscrit sur le menu – et que vous vous dites ensuite ‘je n’aime pas la soupe au cumin’, ce n’est tout simplement pas une raison valable pour demander en échange une autre soupe [...] Demandez-lui juste de la mettre dans un plat à emporter, et peut-être qu’une autre personne chez vous la mangera».

4. Être trop exigeant envers un serveur

Même si le service était en deçà de vos attentes, il faut toujours remettre un pourboire, sans exception, dit-il.

«Même si le service est mauvais, il faut laisser un pourboire. Les serveurs paient des taxes sur vos pourboires, parce que le gouvernement assume que les clients en laissent. Si vous ne laissez pas de ‘tip’, on doit alors payer de nos propres poches le montant qui était supposément attendu. Au final, on perd de l’argent», a-t-il résumé sur le plateau de l’émission américaine.

Il recommande de laisser un pourboire équivalent à 20% du prix de la facture avant taxes.

LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com

5. Laisser des objets sales sur la table

Malgré l’évidence de la notion, l’Américain raconte que trop de clients laissent leurs mouchoirs à côté des assiettes.

«Ça arrive trop souvent! Je ne ferais jamais une telle chose. Dans ma carrière, des clients avaient même laissé la couche souillée de leur enfant sur la table! C’est arrivé deux fois...de trop», a-t-il conclu.

***Veuillez noter que le serveur parle de sa propre expérience dans le milieu de la restauration***