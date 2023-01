PSPP rencontre Sandro Grande: «si les excuses sont sincères, il y a le pardon»

Le chef du Parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon a rencontré dimanche Sandro Grande, qui avait été engagé comme entraîneur-chef de l’équipe réserve du CF Montréal au début du mois de janvier.

«Il était sincère, sans aucun doute. Nous avons échangé sur le plan humain. (...) À la fin, ça s’est conclu positivement. On ne cherchait pas la vengeance ni la punition. On voulait tout simplement vivre dans une société où tout le monde se respecte indépendamment de nos idées politiques», a raconté PSPP en entrevue à LCN.

Le 9 janvier, l’annonce de l’embauche de Sandro Grande à titre d’entraîneur-chef avait fait réagir en raison des propos qu’il avait tenus à l’égard de Pauline Marois, en 2012, à la suite de l’attentat au Métropolis. Le lendemain de son embauche, le CF Montréal était revenu sur sa décision.

«Il y a une volonté généralisée de tourner la page, car on s’est mis d’accord comme société que les indépendantistes, comme tout autre mouvement politique, avaient le droit à la sécurité. Je ne vous cacherai pas que je souhaite que M. Grande soit réintégré dans notre société. Toute l’histoire de bannir des gens, de les empêcher de gagner leur vie, ça nous mène à quoi au fond? Si les excuses sont sincères, il y a le pardon», poursuit-il.

PSPP dit être prêt à organiser des activités conjointes avec Sandro Grande.

«Mme Marois a tellement affronté d’adversités. Oui, on peut parler de prévention de la haine en ligne, mais parler de démocratie aussi, auprès de tous les Québécois», souligne le chef du Parti Québécois.

«On choisit toujours comme société là où nous ne voulons pas aller. On ne veut pas de (tueries) au Québec comme on voit aux États-Unis. Si on ne veut pas ça au Québec, il faut faire des choix en conséquence», conclut-il.

