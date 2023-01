Tragédie en Californie: «C’est important de rendre hommage aux victimes»

La fusillade survenue samedi soir en Californie qui a fait au moins 10 morts bouleverse la communauté asiatique de Montréal.

Les victimes célébraient le Nouvel An lunaire lorsqu’un suspect a ouvert le feu sur ceux et celles qui fêtaient l’événement dans une salle privée de Monterey Park, au nord de Los Angeles.

Il pourrait s’agir d’un crime à caractère haineux, mais rien n’a été confirmé par les autorités locales. Le suspect est activement recherché.

Dans le quartier chinois de Montréal, des festivités ont lieu pour célébrer le passage du Nouvel An lunaire ce soir.

Estomaqué, un organisateur des festivités à Montréal rencontré par TVA Nouvelles rappelle qu’il est important d’avoir une pensée pour les proches des victimes affectées par la fusillade.

«C’est délicat. Normalement, dans la tradition du Nouvel An lunaire, on ne parle pas de choses négatives, mais c’est important de rendre hommage aux victimes et aux familles des victimes de la fusillade», affirme Winston Chan, membre du comité organisateur du Festival du Nouvel An lunaire.

Réaction de Justin Trudeau

Sur les réseaux sociaux, le premier ministre Justin Trudeau a offert ses condoléances aux familles des victimes.

«J’ai le cœur brisé pour les gens de Monterey Park, en Californie. Leurs célébrations du Nouvel An lunaire ont été interrompues violemment et leur vie est à jamais bouleversée. J’offre mes condoléances aux familles et aux amis des victimes, et mes pensées vont aux blessés», a-t-il dit sur Twitter.