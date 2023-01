5 choses à ne pas oublier pour préserver sa maison de l’hiver

L’hiver, on le sait, peut avoir au Québec de graves conséquences sur les habitations résidentielles; voyez comment préparer votre maison à l’hiver, et surtout, comment l’entretenir pendant la saison froide.

Placer un tapis

Protéger sa maison des effets de l’hiver peut être aussi simple et rapide que d’installer un tapis dans le vestibule; en effet, un tapis placé dans le portique d’entrée de la maison pourra limiter les dégâts qu’engendrent ces invités indésirables que sont le gravier et le sel.

Vérifier l’eau

Il est important de vérifier que tous les robinets extérieurs sont fermés. Il suffit de repérer les sorties de tuyaux et de s’assurer que les robinets sont bel et bien fermés. Par ailleurs, si la température le permet, il est recommandé de vider les tuyaux. L’opération ne nécessite que quelques minutes, et participera à protéger l’intégrité de la maison.

Élaguer les branches autour de la maison

Les branches d’arbres, inoffensives ou presque durant l’été, peuvent en effet devenir un problème et causer des dommages aux habitations, lorsqu’elles sont empesées de neige. La toiture et les fils électriques sont particulièrement à risque.

Il est recommandé de faire le tour de la maison et de couper les branches qui s’en approchent trop, ou qui représentent un risque éventuel.

Entretenir les gouttières

De la même manière qu’il est important de bien déneiger le toit de l’habitation, il convient de nettoyer les gouttières, en enlevant la neige qui s’y accumule, afin de prévenir la formation de glace.

Il est tout aussi important de vérifier leur état, en prévision du printemps.

Inspecter la toiture

Une bonne inspection du toit est de mise afin de s’assurer, non seulement que l’hiver ne l’endommagera pas, mais aussi qu’aucune infiltration d’eau ne menace l'intégrité de l’habitation.