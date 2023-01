EN VIDÉO | Entouré de requins, un jeune plongeur égaré est sauvé in extrémis par sa famille

Un plongeur de 21 ans a été miraculeusement secouru par sa famille après avoir été emporté par le Gulf Stream alors qu'il plongeait à plus de huit kilomètres des Florida Keys.

Dylan Gartenmayer, plongeur et pêcheur au harpon, a décrit le moment où il a entendu le ronronnement du bateau de son grand-père, alors qu'il regardait désespérément le soleil se coucher sur des eaux infestées de requins.

Quelques heures plus tôt, jeudi après-midi, M. Gartenmayer était avec deux amis sur un bateau, lorsqu’il a décidé de faire une dernière plongée autour du récif West Sambo.

«Je fais beaucoup de plongée profonde en apnée, alors j'aime aller à plus de 30 mètres en une seule inspiration», a expliqué le jeune homme.

Ses amis, qui attendaient sur le bateau, ont néanmoins commencé à s’inquiéter lorsqu’il n’est pas remonté. Ils ont cru qu’il s’était évanoui par manque d’oxygène, a rapporté M. Gartenmayer.

Les faits n’étaient pas moins inquiétants. En effet, au cours de cette plongée, M. Gartenmayer se trouvait à un peu plus de 10 mètres sous la surface lorsque des courants l'ont emporté à plus de 45 mètres de profondeur.

Le plongeur a été maintenu sous l’eau pendant environ deux minutes. Il a été recraché environ un kilomètre plus loin.

Ses amis ont prévenu les garde-côtes américains et sa famille, qui ont entamé des recherches désespérées, faisant la course contre le soleil couchant.

Requins

Après avoir émergé, M. Gartenmayer a nagé plus d’un kilomètre en direction d’un récif, où il a coupé des bouées d'amarrage qu'il a attachées ensemble pour former un radeau de fortune.

«Je regardais le soleil se coucher assez rapidement», a déclaré le jeune homme dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Des maquereaux ont commencé à s'échouer autour de lui, attirant l'attention des requins.

«J’ai vu un requin de récif passer devant moi», a-t-il relaté.

Alors que la température commençait à baisser et que le froid s'installait, le plongeur a utilisé les bouées afin de maintenir son corps le plus loin possible de l’eau.

«À ce moment-là, je commençais à frissonner et mes mains étaient un peu engourdies, tout comme mes orteils, alors j'ai su que ça commençait à devenir sérieux», a-t-il détaillé.

Sauvetage

Une mission de sauvetage impliquant des bateaux et des avions des garde-côtes était en cours.

«Un petit avion m'a survolé, mais ils ne m'ont pas vu, s’est souvenu M. Gartenmayer. Environ 30 minutes plus tard, ils sont revenus, mais ils ne m'ont toujours pas vu.»

Le scénario se répétera avec un hélicoptère et un bateau, qui tous deux passeront au loin sans l'apercevoir.

Peu de temps après, le soleil disparaissait à l'horizon. À l'est, il faisait nuit noire.

«Quand j'ai vu le soleil disparaître, j'ai su que les choses commençaient à devenir un peu plus terribles», a-t-il dit.

Mais quelques instants plus tard, il a entendu le bruit de moteurs, et a reconnu ceux de son gand-père.

Sa famille était en effet à sa recherche depuis déjà plusieurs heures.

Quelques minutes seulement après leur arrivée sur le récif, l’un des amis de M. Gartenmayer a indiqué avoir repéré quelque chose d’étrange au loin: des bouées dérivaient ensemble.

En s'approchant, ils l'ont vu à la surface, à un peu moins de 500 kilomètres de l’endroit où il avait plongé quatre heures plus tôt.

Dans la vidéo, on peut voir la famille et les amis de M. Gartenmayer s’exclamer avec émotions lorsqu’ils le repèrent.

«Ma mère a pris mon équipement de plongée. Elle s'est mise à me serrer dans ses bras, à pleurer», a relaté M. Gartenmayer.

«C'est un miracle que nous soyons tombés sur mon fils, comme une aiguille dans une botte de foin. Vous êtes au milieu de l'océan», a mentionné la mère du jeune homme.

Une fois à bord, il a été transféré sur un bateau des garde-côtes et emmené sur le rivage. Bien que sa température ait été basse au début, il a été libéré une heure plus tard.