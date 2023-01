La position du chef intérimaire parti libéral du Québec sur la clause dérogatoire a été la source d’un débat animé entre les analystes politiques de l’émission «La Joute».

En entrevue à Mario Dumont, le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, a entre autres critiqué la façon dont elle est utilisée par le gouvernement de François Legault et s’est félicité de ne pas avoir attendu Ottawa pour le faire.

Selon l’analyste politique Elsie Lefevre, cette position aurait pour effet d’affaiblir la nation québécoise.

«Ce qui me dérange beaucoup dans la position du parti libéral, c’est que le jupon dépasse, dit-elle. Ils sont contre la loi 96, contre la loi 21, et parce qu’ils font un combat politique contre ces deux lois-là, en n’appuyant pas le gouvernement et les consensus québécois à savoir qu’on peut l’utiliser et que c’est dans le droit du Québec, il affaiblit la nation québécoise et ça c’est grave.»

Cette position est partagée par le chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bock-Coté, qui se dit peu surpris de la position prise par les libéraux.

«D’un côté tu peux être contre le projet de loi 96, mais tu ne contestes pas le droit de l’Assemblée nationale de l’adopter, même si personnellement tu n’aimes pas ce choix-là, partage-t-il. Ce n’est pas à Ottawa de nous dire si on peut prendre [la clause dérogatoire].»

De son côté, l’ex-ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, comprend la position du chef intérimaire de son ancien parti.

«C’est la seule réaction qu’il peut avoir, estime-t-il. Je pense qu’il ne peut pas faire autrement. Il reproche la portion préventive de l’utilisation de la clause dérogatoire, mais il est pour son utilisation si nécessaire après un jugement.»

Voyez l’entièreté des échanges de nos analystes dans la vidéo ci-dessus.