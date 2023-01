La Russie expulse l'ambassadeur estonien et dénonce la «russophobie» de Tallinn

La Russie a annoncé lundi l'expulsion de l'ambassadeur estonien, dénonçant la «russophobie totale» de Tallinn, après l'expulsion plus tôt en janvier de 21 diplomates russes et autres employés de l'ambassade russe.

Russes et Occidentaux ont multiplié les expulsions de diplomates ces dernières années, et plus encore depuis que les forces russes ont lancé leur assaut contre l'Ukraine le 24 février 2022. Mais c'est la première fois qu'un ambassadeur est renvoyé dans son pays depuis le début de cette offensive.

«L'ambassadeur de la République d'Estonie doit quitter la Russie le 7 février 2023», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué selon lequel le niveau des relations diplomatiques est abaissé à celui des chargés d'affaires.

«Ces dernières années, les dirigeants estoniens ont délibérément détruit l'ensemble des relations avec la Russie. La russophobie totale et la culture de l'hostilité envers notre pays ont été élevées par Tallinn au rang de politique d'État», a-t-il poursuivi.

Selon Moscou, l'expulsion des diplomates russes annoncée le 11 janvier par l'Estonie a confirmé «la politique de destruction des relations» entre les deux pays.

«L'entière responsabilité du développement de cette situation dans les relations entre la Russie et l'Estonie incombe à la partie estonienne. Nous continuerons à réagir aux mesures hostiles prises par les dirigeants estoniens», a encore indiqué le ministère russe.

L'Estonie, qui soutient l'Ukraine dans son conflit face à la Russie et avec laquelle les points de frictions étaient nombreux depuis la dissolution de l'URSS, avait justifié les expulsions par la nécessité d'«atteindre la parité» dans les effectifs du personnel diplomatique des deux pays respectivement à Tallinn et Moscou.

En avril dernier, la Russie a ordonné la fermeture des consulats estoniens à Saint-Pétersbourg et à Pskov et déclaré leur personnel «persona non grata».

Moscou avait pris sa décision au moment où les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, avaient expulsé des diplomates russes à la suite de l'offensive en l'Ukraine.

La Russie a procédé à plusieurs expulsions de diplomates depuis le début du conflit, avec notamment 34 Français en mai et 14 Bulgares en août.