La Ville de Québec interdira les pesticides dès 2024

La culture de la pelouse parfaite sera plus compliquée, dès l’été 2024, alors que la Ville de Québec interdira les pesticides nocifs sur son territoire, sauf en cas d’exception.

La municipalité s’attaque aux produits chimiques conçus pour détruire les plantes, insectes ou champignons indésirables ou nuisibles.

«On n’est pas en guerre contre la pelouse, on préfère une pelouse en santé qu’une pelouse sèche et décimée», a lancé Geneviève Lévesque, directrice de section, Prévention et contrôle environnemental à la Ville de Québec, lors d’une séance plénière devant les élus, lundi, au conseil municipal. Elle a convenu qu’il faudra un temps d’adaptation pour les citoyens, habitués d’utiliser les pesticides pour leur pelouse ou autre.

Dans un souci de protection de la santé et de l’environnement, la Ville adoptera ce printemps un règlement qui autorisera seulement les pesticides «reconnus comme présentant moins de risques pour la santé et l’environnement» et qui seront désormais placés sur une «liste blanche».

Il s’agit de biopesticides «reconnus comme présentant moins de risques pour la santé et l’environnement» et qui sont autorisés par le fédéral.

Tous les autres produits seront interdits pour toutes les utilisations extérieures. La Ville souhaite en tout temps interdire les néonicotinoïdes , considérés comme « des tueurs d’abeilles».

Aussi, le glyphosate, communément appelé Round-Up, et le tétraniliprole, un insecticide utilisé pour contrôler le hanneton et le scarabée japonais, seront désormais bannis, mais des exceptions s’appliquent, pour lesquelles il faudra obtenir un permis. Elles s’adressent aux entreprises de transport et d’énergie, les entreprises d’extermination, les terrains de golf et les exploitation agricoles et horticoles. Pour ce qui est des terrains de golf, l’épandage sera cependant interdit en bordure des cours d’eau.

La Ville prévoit aussi des exceptions pour les «cas d’infestation constituant une menace ou une nuisance pour la santé humaine ou animale, l’intégrité d’un bâtiment et la survie de végétaux».

Le tout sera implanté en deux phases pour «une action prévisible», souligne Florence Boudreault-Pineault, conseillère en environnement. «On veut laisser le temps aux entreprises de se préparer au changement.»

Le règlement sera adopté au printemps et les entreprises qui bénéficient de l’exception pourront s’enregistrer. En 2024, les pesticides seront interdits.

La Ville est consciente que les citoyens pourront aller se procurer les produits interdits dans les autres villes à proximité qui ne se sont pas dotées d’une telle règlementation. Elle espère que d’autres emboîteront le pas, a indiqué Alain Tardif, directeur général adjoint.

Quant à la disponibilité des produits chez les détaillants, la Ville convient que «ça va être un défi de faire appliquer des éléments de notre règlementation», selon Mme Lévesque.

À la Communauté métropolitaine de Québec, les autres villes ont «une ouverture» pour avoir une présentation à ce sujet, a indiqué Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif.