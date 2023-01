Le jeûne intermittent n’est pas aussi efficace que l’on croit

Les délais entre les repas n’auraient pas un impact aussi important sur le poids que ce que le veut la croyance populaire, selon une nouvelle étude.

Le jeûne intermittent a gagné en popularité dans les dernières années comme méthode pour perdre du poids.

Cependant, l’étude publiée dans le Journal of the American Heart Association révèle qu’aucune association n’existe entre le jeûne intermittent et la perte de poids.

Les résultats sont basés sur l’observation des habitudes alimentaires, du poids et de la santé de 547 individus pendant six ans.

«Selon les études sur le sujet, dont la nôtre, nous commençons à croire que les délais entre la consommation de repas en une journée n’ont pas d’effet immédiat sur la perte de poids», affirme la Dre Wendy Bennettt, professeure à l’école de médecine John Hopkins, à CNN.

Si les experts concluent que les résultats de l'étude sont à prendre avec un grain de sel, ils notent que de plus petits repas corrèleraient avec une perte de poids notable.

La Dre Bennett et ses collègues concluent qu’il n’existe pas une méthode de perte de poids qui fonctionnent pour tous.

D’ailleurs, la majorité des individus qui essaient le jeûne intermittent ne le pratiquent pas assez longtemps pour observer de véritables changements, note la Dre Alice Lichtenstein, professeure à l’Université Tufts.

L’experte ajoute que, sans des aliments de qualité et une activité physique régulière, difficile de voir un changement positif au niveau du poids.