Le télescope Webb pénètre dans le cœur gelé d'un nuage spatial

Le télescope spatial James Webb a jeté son œil à l’intérieur d’un nuage moléculaire situé à 630 années-lumière de la Terre et a repéré des glaces composées de différents éléments.

Les nuages moléculaires sont des regroupements interstellaires de gaz et de poussières dans lesquels peuvent se former des molécules d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Les amas denses au sein de ces nuages peuvent s'effondrer pour former de jeunes étoiles appelées protoétoiles.

Le télescope Webb s'est concentré sur le nuage moléculaire sombre Chamaeleon I, qui apparaît en bleu sur la nouvelle image. Une jeune protoétoile, appelée Ced 110 IRS 4, brille en orange sur la gauche.

La prestigieuse revue Nature Astronomy a publié lundi une étude incluant l'image.

D'autres points orange représentant la lumière des étoiles à l'arrière-plan percent le nuage.

Découvertes

La lumière des étoiles a aidé les astronomes à déterminer la diversité des molécules gelées au sein du nuage moléculaire sombre Chamaeleon I, qui forme des dizaines de jeunes étoiles.

Le télescope Webb observe l'univers à travers la lumière infrarouge, qui est invisible pour l'œil humain. La lumière infrarouge peut révéler des aspects jusqu'alors cachés du cosmos et percer des amas denses de gaz et de poussière qui, autrement, obscurciraient la vue.

«Nos résultats donnent un aperçu de l'étape initiale, de chimie noire, de la formation de la glace sur les grains de poussière interstellaire qui deviendront des galets de taille centimétrique à partir desquels les planètes se forment», a déclaré dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, Melissa McClure, astronome et professeur adjoint à l'Observatoire de Leyde, aux Pays-Bas.

«Ces observations ouvrent une nouvelle fenêtre sur les voies de formation des molécules simples et complexes qui sont nécessaires pour fabriquer les éléments constitutifs de la vie», ajoute-t-elle.

Les fondements de la naissance des planètes

En plus des molécules simples, les chercheurs ont vu des preuves de molécules plus complexes.

«Notre identification de molécules organiques complexes, comme le méthanol et potentiellement l'éthanol, suggère également que les nombreux systèmes stellaires et planétaires qui se développent dans ce nuage particulier hériteront de molécules dans un état chimique assez avancé», a déclaré dans un communiqué le coauteur de l'étude, Will Rocha, astronome et chercheur postdoctoral à l'Observatoire de Leyde.

«Cela pourrait signifier que la présence de précurseurs de molécules prébiotiques dans les systèmes planétaires est un résultat commun de la formation des étoiles, plutôt qu'une caractéristique unique de notre propre système solaire», a-t-il ajouté.

Les astronomes ont utilisé la lumière des étoiles filtrant à travers le nuage pour rechercher des empreintes chimiques et identifier les éléments.

«Nous n'aurions tout simplement pas pu observer ces glaces sans Webb», a déclaré dans un communiqué le coauteur de l'étude, Klaus Pontoppidan, scientifique du projet Webb à l'Institut scientifique du télescope spatial à Baltimore.