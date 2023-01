Les chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud en grève

Les chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud ont déclenché une grève de six jours à compter de lundi, en raison de l’impasse dans les négociations qui n’ont pas abouti à une entente.

Depuis le tout début, nous négocions de bonne foi et mettons tous les efforts nécessaires pour en arriver à un règlement», a indiqué Alain Audet, président du syndicat affilié à la CSN, précisant que l’employeur «a eu amplement le temps de régler les enjeux».

«Nos demandes portent principalement sur la sous-traitance et la permanence des postes, a mentionné M. Audet. Notre objectif est simple, s’assurer que notre réseau de transport soit solide et durable et de devenir attractif pour de nouveaux chauffeurs.»

Le président du Conseil central de Québec—Chaudière-Appalaches qui dénonce la vision «archaïque» de l’administration municipale et de la Société de transport de Lévis estime que les citoyens méritent un transport en commun de qualité.

L’objectif des demandes syndicales est d’assurer la rétention de la main-d’œuvre pour favoriser le service et éviter la fermeture de certaines lignes de transport, selon Mathieu Malenfant, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics.

«On est en situation de pénurie de main-d’œuvre, on a plus de 30 syndiqués qui n’ont aucune garantie d’heures pendant qu’on sous-traite des lignes. C’est une aberration qui doit s’arrêter», a-t-il renchéri.