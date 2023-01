Nickelback lancera sa tournée au Centre Vidéotron en juin

Les admirateurs québécois seront les premiers à voir le nouveau spectacle de Nickelback: le groupe canadien lancera sa tournée Get Rollin’ au Centre Vidéotron de Québec le 12 juin 2023.

Deux jours plus tard, ce sera au tour du Centre Bell de Montréal de recevoir la visite des rockeurs mal-aimés les plus populaires de l’industrie musicale, et de vibrer au son de «How You Remind Me», «Photograph», «Far Away» et «Burn It To The Ground».

Les artistes country Brantley Gilbert et Josh Ross assureront les premières parties.

Par la suite, Nickelback jouera ses grands succès de même que les chansons de son dixième album studio, Get Rollin’, paru le 18 novembre dernier. Jusqu'au 30 août, le chanteur se produira sur scène dans 38 villes différentes d’Amérique du Nord.

Au Canada, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Calgary et Vancouver apparaissent aussi sur l’itinéraire de la tournée, qui fait l’impasse sur Toronto pour le moment.

Rare visite à Québec

Même si les membres de Nickelback détiennent tous un passeport canadien, on ne peut pas dire qu’ils ont développé des liens étroits avec Québec.

Selon une recherche effectuée sur le site setlist.fm, qui recense tous les concerts des grandes vedettes internationales, la dernière visite de Nickelback dans la capitale remonte à 2007, sur les plaines d’Abraham, lors du Festival d’été. C'était il y a 16 ans.

Un concert au Colisée en 2004 et au Dagobert en 2000 sont les deux autres seules occasions où les gens de Québec auraient pu voir en action Chad Kroeger et sa bande.

En 2015, Nickelback était attendu pour une deuxième fois sur les Plaines, lors de la soirée de clôture du Festival d’été, mais le concert a été annulé à trois semaines d’avis, à cause d'une opération aux cordes vocales que Kroeger devait subir.

Nickelback a offert ses plus récentes prestations au Québec en 2019, aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski et au Festival de montgolfières de Gatineau.

***Les billets pour les concerts au Centre Vidéotron et au Centre Bell seront mis en vente vendredi, à 10h. Une prévente pour les abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron se tiendra mercredi à partir de 10h.