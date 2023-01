Nombre record de demandeurs d’asile en décembre

Pas moins de 39 171 demandeurs d'asile sont entrés au Canada par le chemin Roxham, l'an dernier seulement.

C'est ce qu'on apprend en consultant le rapport mensuel 2022 du gouvernement fédéral. En décembre, c'est du jamais vu: la GRC a intercepté 4 689 migrants.

Il s’agit du mois le plus occupé de l'année. Et c'est plus que le nombre de personnes interceptées pour toute l'année 2021.

On avait alors rapporté 4 095 personnes.

C'est donc dire que le nombre de migrants qui sont passés par le chemin Roxham a décuplé (10 fois plus élevé) en un an.