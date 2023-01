«Nos géants»: à la découverte des grands défenseurs du français

Dans une nouvelle série de capsules, présentées à la télé et sur le web, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Kim Lévesque Lizotte, Michel Charette et Pascale Montpetit s’intéressent à l’histoire et à l’œuvre d’Émile Nelligan, Pauline Julien, Nicolas Perrot et Marie-Anne Gaboury.

Diffusées pour la deuxième année consécutive à TVA et MAtv, les capsules éducatives «Nos géants» mettent en lumière les figures historiques incontournables du Québec qui ont contribué à la vitalité et à la défense de la langue française, de la Nouvelle-France à aujourd’hui.

Vincent-Guillaume Otis, Lucien Bouchard, Charles Beauchesne, Claudia Larochelle et Yves Lambert s’intéresseront également à Michel Chartrand, Louis-Hippolyte La Fontaine, Gaston Miron, Élisabeth Bégon et plusieurs autres.

Au total, ce sont 45 capsules sur trois saisons qui seront créées par La Fondation Lionel-Groulx, en partenariat avec le gouvernement du Québec et Québecor.

La première capsule de cette deuxième saison est maintenant disponible sur le site de la Fondation. Une nouvelle sera mise ligne chaque semaine.

Plus de détails sont disponibles ici [https://fondationlionelgroulx.org/].