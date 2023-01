Un trajet dangereux pour se rendre à l'école

Alors qu’une manifestation pour l’amélioration de la sécurité dans les zones scolaires doit avoir lieu mardi devant plusieurs écoles de la province, des parents d’élèves de l’école primaire des Berges, à Québec, dénoncent à nouveau le trajet que doivent parcourir leurs enfants chaque jour.

Comme 200 autres élèves qui fréquentent l’établissement, situé sur la rue du Prince-Édouard, dans le quartier Saint-Roch, les trois garçons des familles Lemieux-Breton et Sylvain doivent s’y rendre à pied.

À l’heure de pointe, ils doivent traverser des artères très achalandées, comme le boulevard Charest et les rues Dorchester et de la Couronne.

« Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler dans le coin, qui sont pressés, qui sont tannés d’être pris dans le trafic depuis une demi-heure, une heure, dans certains cas, donc, ils vont brûler des feux rouges, vont faire leurs stops un peu rapidement », explique Patrice Lemieux-Breton, le père d’un élève.

Une seule brigadière se trouve sur le chemin des enfants. Le père les accompagne chaque jour jusqu’à l’école.

« On en discutait hier, ma copine et moi, quand est-ce qu’on va être prêts à laisser Aimé partir à l’école tout seul? Pour le primaire, peut-être jamais. »

Plusieurs signalements ont été faits aux autorités par de nombreux parents, qui réclament des changements dans le secteur depuis longtemps.

« Il manque d’aménagements pour inciter les automobilistes à ralentir », souligne la vice-présidente du conseil d'établissement de l’école des Berges, Vicky Plourde.

Le regroupement de parents suggère l’installation de bollards, de sens uniques, de pistes cyclables ou encore de dos d'âne. Ils réclament également une surveillance policière accrue dans le secteur.

« Les automobilistes peuvent être distraits, souvent on a le pied pesant, on est en retard, donc quand on a des rues étroites, des obstacles physiques, c’est vraiment ça qui amène à respecter les limites », mentionne Mme Plourde.

Des dizaines d’écoles de Québec, Montréal, Granby et Sherbrooke participeront à la manifestation qui doit avoir lieu mardi, sous le thème, le 24 janvier, la fin de la récré a sonné. L'événement a été initié à la suite du décès de la petite Mariia Legenkovska, survenu à Montréal le 13 décembre 2022, alors qu’elle marchait vers son école.