12 façons surprenantes d’économiser au quotidien, selon nos internautes

Avec la hausse des taux d’intérêt, des prix à la consommation et autres dépenses du quotidien, plusieurs ont trouvé des trucs pour faire des économies qui font toute la différence à la fin du mois.

Nous avons demandé à nos abonnés sur Facebook s’ils avaient trouvé une manière particulièrement intelligente d’économiser que la plupart des gens ne connaissent pas.

Voici quelques unes de vos astuces.

1- Café

Ça l'air niaiseux, mais le café le matin 4$ ×5 matins 80$ par mois ! -Atémyze

2- Lunchs

Je me fais toujours des lunchs pour le travail...10$ de restaurant par jour x 20 jours = 200$ d’économies par mois! - Lucia

3- Application d'Hydro

Tarif Flex D d'Hydro-Québec qui permet d'intéressantes économies en hiver. - Nicole

4- Moins de sécheuse

Diminuer ma consommation électrique. Moins de sécheuse. Plus de vêtements suspendus (j’ai sauvé 12$/mois juste avec ça). -Louis-Charles

5- Cartes de crédit

Payez tout avec votre carte de crédit. Vous devez la payer dès que possible pour éviter les intérêts. Plusieurs cartes permettent des remises en argent ou en REER. Je me fais 500$ en REER chaque année parce que je paye avec ma carte de crédit. -Ludovick

6- Réparer au lieu d'acheter



Je vais essayer de réparer quelque chose qui est brisé avant d’en acheter un autre. 9 fois sur 10, je réussis en regardant des tutoriels sur YouTube. Dernièrement j’ai réparé moi-même les semelles de mes souliers en cuir. Le matériel m’a coûté seulement 20$. - Mario

7- Négocier son salaire



Négocier son salaire. Avec la pénurie de main-d’œuvre, les employeurs ne souhaitent pas perdre leurs bons employés. Lorsque vous négociez, vous avez des chances de toujours gagner quelque chose, même si ce n’est pas exactement ce que vous souhaitiez. -Amélie

8- Pas d'achats impulsifs



Je reporte les achats impulsifs. Si j’ai envie d’acheter quelque chose, j’attends une semaine. Si j’ai encore envie de l’acheter une semaine plus tard, je l’achète. -Denis

9- Cuisiner



Je cuisine je fais ma propre nourriture, et mon pain. J’évite les restaurants. J’économise beaucoup d’argent. -Karine

10- Épicerie

Je ne fais jamais l’épicerie lorsque j’ai faim. -Suzanne

11- Acheter en gros



J’achète en gros et ce qui est en vente, le shampoing, le détergent à linge, le savon à vaisselle. Je mets ensuite les produits dans les contenants plus petits pour l’usage quotidien. Ça me coûte environ 50% moins cher. - Cynthia

12- Cigarette

Arrêter de fumer me fait économiser 4000$/année. -Samuel

Sur un ton humoristique

-Je vole le change que ma blonde laisse dans son char. -Michael

-Je passe cinq mois en Asie chaque hiver et j’économise beaucoup. Juste sur le téléphone chaque un 1G de data = 0,87$ lol -Vi

- Les caisses libre-service, nous ont dit plusieurs internautes, mais on ne sait pas pourquoi.

