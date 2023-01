Selon des données rendues publiques par le ministère de la Justice, l'année 2022 a été une année record pour les radars photo au Québec.

Ce sont près de 63 millions $ qui ont été récoltés l’an dernier avec les 477 309 constats d’infraction distribués par les appareils fixes et mobiles installés à travers la province.

Les radars photo fixes sont les plus payants. À eux seuls, ces 23 appareils ont permis de récolter 29,6 millions $. Le plus lucratif se trouve à Mirabel. En 2022, il a donné plus de 55 500 amendes, pour un total de plus de 7 millions $.

À Québec, c’est l’appareil situé à l’intersection du boulevard Charest Ouest et de l’avenue Saint-Sacrement, qui a rapporté le plus. Près de 35 000 constats d’infraction ont été remis pour environ 3,5 millions $. Il se retrouve d’ailleurs au quatrième rang des radars photo les plus payants au Québec. Depuis son installation en 2009, ce radar photo a rapporté 16,6 millions $ dans les coffres de l’État.

En tout, les sept radars photo fixes installés dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont récolté plus de 7,5 millions $ en 2022.

Un huitième radar photo fixe entrera bientôt en fonction dans la région, sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, à l’intersection du boulevard François-de-Laval. Il y a été installé après l’accident qui a coûté la vie à quatre membres d’une même famille en septembre 2021.

Les radars photo mobiles ont quant à eux donné des amendes totalisant 31,2 millions $ l’an dernier

Le précédent record datait de 2019, alors qu’un total de 57 millions $ avait été récolté par les radars photo fixes et mobiles de la province.

Depuis l’installation des premiers appareils, en août 2009, 2,7 millions de constats d’infraction ont été distribués aux conducteurs québécois pour un total de plus de 358 millions $.