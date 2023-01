Découvrez ce bébé géant de 7,3 kg

Vous trouvez votre poupon grand et costaud, et bien vous n’avez rien vu! Une Brésilienne a donné naissance à un enfant de 7,3 kg (16 lb) et 60 cm (2 pi) de long.

Cleidiane Santos dos Santos, 27 ans, était à l’hôpital Padre Colombo de Parintins pour une consultation de routine quand les médecins ont décidé que son bébé à naître était déjà trop gros pour qu’elle puisse mener à terme sa grossesse, selon le Daily Mail.

L’enfant est né par césarienne la semaine dernière. Angerson a été placé dans un incubateur, mais le poupon et la mère sont en bonne santé.

Avec sa physionomie de bébé géant, il vient de fracasser le record du plus gros bébé datant de 2011 dans l’État d’Amazonas au Brésil. Le poupon pesait 5,9 kg (13 lb) et mesurait 59 cm, toujours d'après le Daily Mail.

Angerson a raté de peu le record national établi par Ademilton dos Santos, né en 2005. Le bébé pesait 8kg (17,6 lb)!

L’hôpital où est né Angerson procède à une collecte de fonds afin de pouvoir le vêtir correctement. Sa taille serait déjà celle d’un bébé d’un an.