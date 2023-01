Découvrez les meilleurs véhicules en 2023

Des membres de l’Association des journalistes automobiles du Canada ont publié le palmarès des 12 meilleures voitures au Canada en 2023.

Ce sont plus de 250 véhicules qui tentaient de se tailler une place au podium. Les véhicules nouvellement conçus, récemment rafraîchis et reconduits de l'année précédente, étaient tous admissibles à l’évaluation et au vote des membres de l’AJAC.

Suite à cette annonce, 11 constructeurs automobiles se battent pour décrocher l’ultime titre, celui de la Voiture canadienne de l’année 2023.

Voici le palmarès :

La meilleure petite voiture au Canada en 2023

Mazda3

AFP

La meilleure voiture grand format de luxe au Canada en 2023

Genesis G90

AFP

La meilleure voiture de sport/performance au Canada en 2023

Hyundai Elantra N

AFP

Le meilleur petit véhicule utilitaire au Canada en 2023

Toyota Corolla Cross

AFP

Le meilleur véhicule utilitaire intermédiaire au Canada en 2023

Mitsubishi Outlander

AFP

Le meilleur véhicule utilitaire grand format au Canada en 2023

Kia Telluride

AFP

Le meilleur véhicule utilitaire intermédiaire de luxe au Canada en 2023

Lexus NX

AFP

Le meilleur véhicule utilitaire de luxe grand format au Canada en 2023

Volvo XC90

AFP

La meilleure camionnette intermédiaire au Canada en 2023

Ford Maverick

AFP

La meilleure camionnette pleine grandeur au Canada en 2023

Ram 1500

AFP

Le meilleur véhicule électrique au Canada en 2023

Hyundai IONIQ 5

AFP

Le meilleur véhicule électrique de luxe au Canada en 2023

BMW i4