Interdiction des pesticides à Québec: des impacts sur les entreprises et les citoyens

La décision de la Ville de Québec d’interdire les pesticides nocifs sur son territoire dès 2024 est bien reçue par plusieurs citoyens et organismes.

C’est le cas de Serge Boily. L’homme qui a longtemps étendu des pesticides dans le cadre de son travail était loin de se douter que ces produits seraient à l’origine de sa maladie : le Parkinson. Il est aujourd’hui membre du groupe Victimes des pesticides, qui défend les droits et fait connaître les revendications des victimes, comme lui.

« J’étais triste, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c’était de la colère. »

Aujourd’hui, il se réjouit de l’annonce de la Ville, qui ne permettra que les biopesticides « reconnus comme présentant moins de risques pour la santé et l’environnement » qui seront placés sur une « liste blanche ». Tous les autres produits seront proscrits pour toutes les utilisations extérieures.

« On n’a pas gagné la guerre, on a gagné la première bataille. Mais c’est une grosse avancée, c’est certain », a lancé M. Boily.

Pour les entreprises qui utilisent ce type de produits, ces nouvelles règles engendreront des changements importants.

« Ça va être encore plus d’éducation, encore plus de sursemis sur le gazon, mieux encadrer le travail de nos travailleurs sur comment prévoir les mauvaises herbes, plus le côté préventif », a expliqué le vice-président du Groupe Vertdure, Stéphane Bourque.

La compagnie d'ensemencement 100% biologique Biotero, croit qu’il était temps que Québec emboîte le pas à des villes comme Montréal et Laval.

« C’était trop évident qu’avec les axes qu’on connaît, la compréhension des produits maintenant, on le sait qu’il y a des risques et on ne doit pas négliger ça », a mentionné le propriétaire, Philippe Goulet.

Plusieurs s’entendent pour dire qu’il est important d’aller de l’avant, par souci de protection de l’environnement, mais aussi pour la santé des résidents.

« Les citoyens ne savent pas la dangerosité de ces produits-là. Ils ne sont pas formés avant d’utiliser ces produits-là », a souligné Laure Mabileau de l’organisme Vigilance OGM. «Ce n’est pas concevable que juste pour un usage esthétique on puisse mettre la population face à des produits aussi délétères. »

