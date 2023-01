Justin Bieber vend les droits de son catalogue musical pour 200 M$ US

Le chanteur canadien Justin Bieber a vendu les droits de son catalogue musical à Hipgnosis pour 200 millions de dollars, suivant une longue liste d'artistes, comme Bob Dylan ou Bruce Springsteen, qui ont cédé leur répertoire, a-t-on appris de la société de gestion et d'une source proche du dossier.

«Hipgnosis a acquis la totalité des parts de Justin Bieber dans ses droits d'édition (y compris la part de l'auteur dans l'exécution), les enregistrements principaux et les droits voisins pour l'ensemble de son catalogue», a annoncé Hipgnosis, la société de gestion de droits musicaux qui détient déjà ceux des Red Hot Chili Peppers. Hipgnosis n'a pas communiqué de montant.

Le Wall Street Journal avait évoqué une somme d'environ 200 millions de dollars en décembre, confirmée mardi à l'AFP par une source proche du dossier.

Le répertoire comprend plus de 290 titres sortis avant le 31 décembre 2021, dont ses plus grands succès «Baby», «Sorry» et «Love Yourself».

Cette transaction est le dernier épisode d'une longue série de rachats des droits d'auteur ou d'édition de catalogues d'artistes morts ou vivants, mais jugés indémodables, devenus des actifs précieux notamment avec la révolution du streaming.

Le rachat a été opéré dans le cadre du partenariat entre Hipgnosis et la société de gestion financière Blackstone, qui avait annoncé fin 2021 qu'elle apporterait un milliard de dollars pour aider Hipgnosis à poursuivre ses achats dans la musique.

À 28 ans, «Justin Bieber est l'un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps», se félicite Hipgnosis.

Justin Bieber est l'un des plus jeunes artistes à conduire une telle opération. Parmi les transactions les plus importantes ces deux dernières années, figurent la vente des catalogues de Bob Dylan, ou Bruce Springsteen, pour qui Sony aurait mis plus de 550 millions de dollars sur la table.

Avant eux, Tina Turner, Neil Young ou les Red Hot Chili Peppers, entre autres, avaient déjà réalisé de telles opérations