La chapelle du Monastère des Ursulines à Québec se refait une beauté

Depuis près de huit mois déjà, la chapelle du Monastère des Ursulines de Québec, qui offre un impressionnant ensemble de bois sculpté, se refait une beauté.

« La chapelle, pour un monastère comme celui-ci, c’est le cœur », a rappelé sœur Louise Gosselin. « On souhaite que le lieu reste inspirant, continue d’apporter aux gens une paix, alors c’est pour ça que la restaurer, ça prend beaucoup de sens pour nous. »

Les plâtres ont été réparés et la chapelle a été entièrement repeinte. Les sculptures au plafond ont été nettoyées à la main pour ne pas abîmer la patine. Elles ont également été minutieusement vérifiées pour s’assurer qu’elles ne représentaient aucun risque pour la sécurité.

« Chaque coupole contient vingt anges qui ont été inspectés pour être certains qu’ils sont bien maintenus en place. Il faut savoir que quand on est près des anges tout en haut dans les coupoles, ces anges-là sont aussi grands que vous et moi, alors ce sont de très grandes structures », a indiqué la spécialiste de la conservation et restauration d’œuvres d’art et de lieux patrimoniaux, Anne-Marlène Gagnon.

La tête d’un des anges a justement dû être consolidée, ce qui a donné naissance à un projet original.

« Puisque la tête de l’ange était évidée, cela formerait une magnifique cavité, un magnifique endroit pour poser un trésor, un trésor que, dans notre jargon de conservateur et restaurateur, on appelle une capsule mémorielle. Alors cette capsule-là nous a permis de déposer un texte qui va être légué aux générations futures, qui peut-être un jour découvriront ce message qui est laissé pour eux aujourd’hui...», a expliqué Mme Gagnon.

Cette lettre, écrite par l'une des dernières Ursulines à avoir habité le monastère, se retrouve maintenant à l’intérieur d’un ange de plâtre, situé à 55 pieds du sol de la chapelle.

« C’est très émouvant en fait. On met cette capsule-là et on se demande : est-ce que quelqu’un va la trouver un jour? C’est spécial », a mentionné l’architecte Francis Fortin.

Les travaux de restauration s’échelonneront encore sur plusieurs semaines. La chapelle des Ursulines sera rouverte au public l’été prochain.