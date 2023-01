La Cour d’appel donne son feu vert à la fusion Shaw/Rogers

La Cour d’appel fédérale a refusé d’entendre la contestation du Bureau de la concurrence sur la question de la fusion entre Shaw et Rogers, retirant ainsi l’un des derniers écueils qui se trouvait sur la voie des deux entreprises.

Le Bureau de la concurrence faisait appel d’une décision rendue par le Tribunal de la concurrence, qui avait donné son feu vert au projet de fusion entre les deux géants des télécommunications en décembre.

Avec cet échec du Bureau, Rogers et Shaw n’ont plus qu’à obtenir l’approbation du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Ce projet de fusion évalué à 26 milliards $ prévoit que le géant Rogers avale l’entreprise Shaw. Cette dernière doit cependant céder sa filiale Freedom Mobile à Québecor, qui compte en profiter pour développer ses activités dans l’Ouest canadien et devenir le véritable joueur national dans le domaine des télécommunications.