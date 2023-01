Le maire Bruno Marchand veut un TGV entre Québec et Toronto

Bruno Marchand préfère un train à grande vitesse (TGV) entre Toronto et Québec plutôt qu'un train à grande fréquence (TGF) et tentera de convaincre Ottawa d'aller dans cette direction.

Le maire de Québec réagissait à la sortie du géant Alstom, qui soutient que l'option à grande vitesse est beaucoup plus rentable.

Photo AFP

«Ça fait des mois que j'ai des discussions avec plusieurs ministres du gouvernement Trudeau [...]. Ma position, c'est un TGV, pour des raisons évidemment de capacité de transporter des gens avec une durée qui est beaucoup moindre et qui favorise un transfert modal des gens qui se déplacent dans un corridor Québec-Kingston», a affirmé M. Marchand, en marge d'une annonce, mardi matin.

Il dit avoir l'intention d'en parler également à Justin Trudeau. Selon M. Marchand, plusieurs personnes au gouvernement fédéral sont «intéressées» par un TGV, bien qu'Ottawa ait choisi le train à grande fréquence, pour des raisons «pratiques et de coûts». «Je continue ma militance.»

Jonatan Julien, ministre québécois responsable de la Capitale-Nationale, croit aussi aux avantages du train à grande vitesse. «Le TGV est intéressant par rapport aux déplacements plus rapides. Il y a des enjeux techniques par rapport à la faisabilité et il y a aussi des enjeux de coûts. Mais c'est certain que si par magie, on pouvait le faire, je trouverais ça très intéressant.»

Il dit quand même vouloir «pousser» le sujet, avec le maire Marchand.