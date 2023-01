Les travaux préparatoires à la réfection du pont Laviolette prennent de l'ampleur

Les travaux préparatoires à l'importante réfection du pont Laviolette, à Trois-Rivières, en Mauricie, prennent de l'ampleur, et le début de la construction d’une longue estacade sous le pont est prévue pour la fin du mois de janvier.

La jetée d'un peu plus de 300 pieds de long et de 50 pieds de large permettra d'atteindre les assises des piliers nord et d'en refaire le béton.

«En fait il y a des travaux de réparation des unités de fondation qui sont inclus dans le projet de remplacement de la dalle centrale. Donc les travaux préparatoires se poursuivent depuis l'automne et la prochaine étape qui va commencer d'ici la fin du mois de janvier c'est la construction d'une estacade d'environ 100 mètres de long qui va permettre de rejoindre les unités de fondation pour les réparations», a indiqué Roxanne Pellerin, porte-parole de Transports-Québec.

Le pont restera en place pendant les trois ans que dureront les travaux. De lourdes structures d'acier, dont des pieux qui seront enfouis sous le lit du fleuve, le supporteront.

De la machinerie aura à circuler sur la jetée. Le remplacement de la dalle centrale s'amorcera au printemps, un contrat de 170 millions $ obtenu par le consortium Réfection du pont Laviolette, dont fait partie le groupe Pomerleau