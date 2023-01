Manifestation pour la sécurité routière à Sherbrooke

De nombreux parents, enseignants et élus ont manifesté mardi matin devant une dizaine d’écoles de la province pour réclamer plus de sécurité routière dans les zones scolaires.

TVA Nouvelles

Cette mobilisation nationale, organisée par le collectif «Pas une mort de plus», s’est notamment déroulée aux abords d’écoles de Québec, Montréal, Sherbrooke ou encore Granby.

Le 7 décembre dernier, la petite Mariia Legenkovska avait perdu la vie à Montréal en marchant vers son école.

Selon le collectif, aucun aménagement sécuritaire n'avait été mis en place alors que les parents du quartier en réclamaient depuis longtemps

«Nous demandons que les municipalités ainsi que le gouvernement provincial instaurent dès maintenant des rues-écoles, des bollards, sens uniques, pistes cyclables, dos d’âne ou tout autre aménagement afin d’assurer la sécurité de nos enfants lorsqu’ils utilisent les modes de transport actifs pour se rendre à l’école. Nous voulons également davantage de surveillance policière ainsi que des peines sévères pour les infractions», peut-on lire dans un communiqué.

En entrevue à TVA Nouvelles mardi matin, la porte-parole de la mobilisation à Québec, Annie Mathieu, a rappelé l’importance de la sensibilisation, mais estime «qu’il est temps de passer à une étape supérieure».

«La sensibilisation n’a pas fait ses preuves. On a eu des clowns, on a eu plein de choses, on a signé des pétitions, il n’y a rien qui a bougé. Là, c’est vraiment le temps d’agir. [...] Nous on veut pas attendre [qu’il y ait des morts] pour que les élus bougent et qu’ils fassent des aménagements», a-t-elle déclaré devant l’École des Berges dans le quartier Saint-Roch, à Québec.

Également présent à cette mobilisation, Patrice Lemieux-Breton, résident du secteur et père de famille, souhaite que le Québec se dote «enfin d’une politique gouvernementale en matière de sécurité routière».

Selon la directrice générale de l’organisme Accès transports viables, Marie-Soleil Gagné, depuis 10 ans au Québec, c’est près de 27 000 piétons qui ont été blessés et 650 qui sont décédés sur nos routes.

«C’est un bilan qui est inacceptable! Et pourtant, le parc automobile continue de croître et nos zones scolaires continuent de prioriser l’autosolo. Ce sont des vies humaines que l’on sacrifie au nom de la fluidité automobile!» a-t-elle affirmé.