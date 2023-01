Prix de l’essence en Mauricie: près de 20 cents de différence selon les municipalités

En Mauricie, certaines municipalités observent des écarts de prix entre les marchands d’essence de près de 20 cents.

En sillonnant le territoire, TVA Nouvelles a observé 1,69 $ le litre d'essence pour Trois-Rivières, peu importe la bannière. Quelques kilomètres plus loin, 1,51 $ est affiché.

À la Tuque, c’est 1,64 $, contre 1,54 pour Saint-Etienne-des-Grès. Les villes qui affichent les prix les moins chers au litre sont Yamachiche, Louiseville et Maskinongé, avec 1,51 $ le litre.

La fluctuation du prix de l'essence ne fait pas l'affaire des automobilistes. Certains rencontrés ont avoué ne pas trop comprendre la situation.

Comment expliquer cette disparité?

«Le prix du pétrole a monté ces derniers jours, donc on peut avoir des gens qui ont acheté leur essence il y a quelque temps, qui l'ont reçue et qui vendent en fonction du prix qu'ils ont payé plutôt que du prix du marché», a expliqué le directeur de l'Institut de l'énergie Trottier, École Polytechnique, Normand Mousseau.

Souvent, les gros joueurs donnent le ton pour les autres stations-service aux alentours.

C'est donc aux automobilistes à développer des astuces pour économiser.

Des travailleurs qui font le plein dans la municipalité dans laquelle ils travaillent à ceux qui sont prêts à faire quelques kilomètres de plus pour économiser quelques sous, les astuces sont nombreuses.

«Ce qu'on voit, c'est que dans la région de la Mauricie, la marge bénéficiaire a monté pas mal ces derniers temps, donc c’est des gens qui ont décidé de faire un profit plus faible et donc de vendre l'essence plus faible», a ajouté M. Mousseau.

L'aspect positif, c'est justement d'avoir le choix à quelques kilomètres de chez soi.

Pour les automobilistes qui ont le temps et la volonté, il y a moyen d'économiser.