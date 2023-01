Retour d’El Niño ce printemps: chaleurs intenses et multiplication des tempêtes en vue?

Le phénomène La Niña, qui apporte généralement des températures plus froides, en place depuis trois ans, devrait se résorber au mois de mars, laissant sa place à El Niño et à ses degrés plus élevés, selon les probabilités calculées par des météorologues.

• À lire aussi: Un début d’année plus neigeux que la normale

«Donc un été qui sera plus chaud dans certaines régions du monde et qui fait craindre aussi plus de sécheresse et plus de canicules, surtout pour des régions du Québec, l’est de l’Amérique du Nord», explique le météorologue Gilles Brien en entrevue à LCN.

L’hiver très chaud que connaissent présentement plusieurs pays inquiète les spécialistes.

«Alors on se dit, si c’est présentement un cycle La Niña avec des températures plus froides, imaginez qu’est-ce qui se passerait avec un phénomène El Niño, et c’est ça qui s’en vient l’année prochaine», affirme M. Brien.

Le phénomène El Niño devrait faire grimper les degrés au thermomètre.

«Présentement, les ordinateurs prévoient un Niño fort, c’est à dire une différence de température de l’océan de 2-3 degrés», précise le météorologue.

Une accélération du réchauffement climatique?

Avec les températures élevées sous le phénomène La Niña et l’anticipation de températures encore plus chaudes sous El Niño, plusieurs scientifiques s’inquiètent de l’accélération des changements climatiques, selon Gilles Brien.

«La valeur à ne pas dépasser, c’est 1,5 degré Celsius par rapport aux années 1850, quand il n’y avait pas beaucoup de pétrole et pas de carbone dans l’atmosphère. Mais là en 2023-2024, avec l’effet El Niño, on prévoit qu’on va dépasser 1,5», explique-t-il.

D’importantes variations pourraient causer davantage de phénomènes météorologiques extrêmes.

«Si on se retrouve avec 2 ou 3 degrés, là c’est des phénomènes extrêmes parce qu’on sait que pour l’atmosphère, la chaleur qu’on donne est un carburant aux orages, aux tornades et aux ouragans», dit Gilles Brien.

Il rappelle d’ailleurs que déjà, l’été dernier, le Québec a été frappé par plus de tornades qu’à l’habitude.

«14 plutôt que 6, et on était sous l’influence de La Niña. Alors si El Niño s’en vient l’été prochain, on peut attacher sa tuque», prévient le météorologue.