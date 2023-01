Un début d’année plus neigeux que la normale

Les enfants peuvent se réjouir de ce début d’hiver en raison des quantités importantes de neige qui sont tombées sur le Grand Montréal.

Bien que les températures plus douces aient nui à certaines activités extérieures, il a été agréable de jouer dehors en décembre et en janvier.

«On a vraiment un hiver doux et neigeux», a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

En effet, selon Environnement Canada, il y a eu plus de neige en décembre dernier qu’à la normale et le scénario se répètera assurément en janvier alors que la province s’apprête à recevoir une autre bordée dans la nuit de mercredi à jeudi.

À Montréal, on reçoit en général 49 cm de neige en décembre, or on a en a reçu 63 en 2022. Pour le mois de janvier, on devrait également avoir plus de neige que la normale - qui se situe à 50 cm - puisque 46 cm sont déjà tombés. Une bordée devrait également apporter de 15 à 25 cm de neige supplémentaires dans la nuit de mercredi à jeudi.