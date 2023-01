Baisse des seuils d’immigration et fermeture du chemin Roxham: le PQ veut éviter une «montée des extrêmes»

Pour éviter une «montée des extrêmes» au Québec, le Parti Québécois (PQ) préconise un modèle d’immigration plus durable, qui passe notamment par une baisse des seuils d’immigration et la fermeture du chemin Roxham.

«Moi j’ai vécu au Danemark, j’ai vécu en Suède, je regarde la Hongrie, la France, l’Angleterre, si on fait l’erreur de ne pas trouver des modèles durables, ça a des conséquences sur une partie de l’électorat qui va décider de prendre les choses d’une autre manière», prévient le chef Paul St-Pierre Plamondon, à l’aube d’une réunion de deux jours du caucus péquiste servant à préparer la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale.

Selon lui, sa formation politique est la seule à la recherche d’un moyen durable de gestion de l’immigration. Le PQ souhaite notamment que le Québec n’accueille pas plus de 35 000 nouveaux arrivants chaque année. À l’heure actuel, le seuil d’immigration est fixé à 50 000.

«Un modèle dans lequel le français est condamné à reculer, dans le cadre duquel on est en crise du logement exacerbée et dont certaines familles ne peuvent même pas se loger, et dans le cadre duquel on arrive plus à fournir des services à la population, va exacerber des insatisfactions», insiste le leader souverainiste.

Dans ce contexte, pour préserver la «paix sociale» et sécuriser la population, un modèle d’immigration «équilibré» et «durable» doit être trouvé. Et la situation actuelle n’augure rien de bon pour la suite, si on en croit PSPP.

«Si on compte l’immigration temporaire, la situation à Roxham qui est en progression et on prend les seuils actuels, nous on constate le déclin du français, l’incapacité à loger tout le monde et l’incapacité à offrir des services, donc on est à la recherche d’un modèle qui soit plus durable, plus rassurant, plus garant de notre paix sociale et de la qualité des services».

11 co-porte-paroles

Flanqué de ses deux députés, Pascal Bérubé et Joël Arseneau, le chef péquiste a également annoncé la nomination de onze co-porte-paroles sectoriels qui auront comme mission d’apporter leur soutien et expertise aux élus en place dans des dossiers spécifiques.

Ces nouvelles fonctions s’ajoutent à celle de l’ex-députée Méganne Perry-Melançon, qui sera le satellite du parti en dehors du parlement.