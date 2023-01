Café et viennoiseries: une nouvelle offre de service pour deux fleurons québécois

Deux entreprises québécoises, dont une dirigée par Laurent Duvernay-Tardif, unissent leurs forces pour offrir une expérience enrichie pour leurs clients.

Café et viennoiseries seront ainsi disponibles dans les sept succursales Café Saint-Henri Micro-Torréfacteur et les trois boulangeries Le Pain dans les Voiles.

«Avec la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre qui s’en est suivi, nous cherchions un partenaire de confiance à qui confier le programme de nourriture de nos succursales, a indiqué le propriétaire de Café Saint-Henri Micro-Torréfacteur, Sébastien Grenache. En plus d’offrir des produits de qualité supérieure, nous savons que Le Pain dans les Voiles travaille dans le plus grand respect des producteurs, de la ferme à l’assiette, tout comme nous le faisons avec nos partenaires à la source, c’est pourquoi cette association était naturelle pour nous.»

Les deux entreprises ont vu le jour il y a une dizaine d’années et ont rapidement gagné en popularité. Elles ont toutes deux acquis une renommée à travers la province et même le pays. En 2021, Laurent Duvernay Tardif a repris les rênes de Le Pain dans les Voiles, l’entreprise familiale bâtie par ses parents.

«Chez nous, rien n’est laissé au hasard afin d’offrir des produits de qualité, fabriqués dans le respect de nos valeurs, et du savoir-faire des artisans qui sont derrière chacun de ces produits. C’est pourquoi nous cherchons à collaborer avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous et c’est exactement ce que nous avons trouvé avec Saint-Henri Micro-Torréfacteur», a ajouté celui qui est également médecin et footballeur.

Ce partenariat à long terme permettra aux deux commerces de développer leur marque. Grâce à cette union, Le Pain dans les voiles consolide sa présence sur l’île de Montréal tandis que Café Saint-Henri Micro-Torréfacteur ajoute une présence sur la Rive-Sud.