La Banque du Canada laisse entendre que le taux directeur pourrait relever encore si l’inflation observe une hausse ou même le statu quo.

«C’est comme si la Banque du Canada veut que les gens s’en aillent en faillite» pour contrer l’inflation, s’indigne Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal.

«C’est terrible comme mesure, ajoute-t-il, mais c’est mondial.»

Il rappelle qu’il était encore possible d’obtenir un prêt hypothécaire à un taux de 2% sur 5 ans il y a à peine un an, alors qu’aujourd’hui on vous prêtera à un taux qui frôle les 6%.

«C’est effrayant ce que ça représente comme hausse», déclare-t-il.

«En juin dernier, le taux d’inflation au Canada était de 8,1%. Au moment où on se parle, on est rendu à 5%. Mais l’objectif de la banque du Canada et des banques centrales à travers le monde c’est de réduire autour de 2%.

Selon lui, qu’«il y a encore du chemin à faire».

Reste à voir si la hausse aura eu les effets escomptés, avance Monsieur Girard.

«Si [l’inflation] atteint les 3%, c’est sûr que les taux d’intérêt ne vont plus monter pendant un sacré bout de temps», dit-il.