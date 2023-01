Des conditions de travail «inhumaines» dénoncées au CISSS de Laval

Les conditions de travail sont «inhumaines» au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, dénonce un syndicat qui accuse l’employeur de maquer à ses engagements.

• À lire aussi: De la nourriture même pas digne d’un repas à la Cité-de-la-Santé

• À lire aussi: Pénurie d’infirmières: un problème qui résonne fort aussi à l’international

Selon le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) qui a mené un sondage récemment, ses membres ont évalué à 5,3 sur 10 le niveau d’humanité de leur milieu de travail.

Parmi les raisons invoquées par les syndiquées, on retrouve la pression, la surcharge, le mauvais climat de travail, l’organisation du travail déficiente, les horaires instables, le temps supplémentaire obligatoire (TSO) et les équipements désuets.

Le syndicat affilié à la CSQ réitère l’importance de stabiliser les postes et les équipes de travail, déplorant les mesures de conciliation famille-travail-études inadéquates et le peu de soutien professionnel.

«Il faut absolument que le CISSS de Laval diminue radicalement son recours à la main-d’œuvre indépendante, qui alimente le sentiment d’iniquité et nuit à l'ensemble du personnel, s’il veut améliorer le climat dans les milieux de travail», a indiqué le président du SIIIAL-CSQ, Déreck Cyr.

Le leader syndical accuse l’employeur de ne pas avoir tenu son engagement de réduire le recours à la main-d’œuvre utilisée pour combler les quarts de travail moins favorables de soir, de nuit et de week-end.

«Lorsqu’il y a nécessité de remplacer à long terme du personnel de jour, on continue d’accorder à la main-d'œuvre indépendante ces quarts de travail plus favorables alors que nos propres membres sont astreints aux quarts de travail de soir et de nuit», a-t-il dénoncé.